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13:52 (мск), источник: Ведомости

Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет 23 декабря очно в Манеже, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря. Это будет очная пресс-конференция. Президент придет к журналистам, журналисты будут задавать в обычном, как это всегда бывает, режиме свободные вопросы главе государства В Манеже пройдет эта большая ежегодная пресс-конференция президента. Количество мест будет ограничено, к сожалению, 500. Обычно у нас бывает свыше 1000−1100 и т. д.» — рассказал Песков.

По его словам, из-за ограниченного количества мест на пресс-конференцию не будет свободной аккредитации. Администрация президента будет сама выходить на журналистов федеральных СМИ, которые освещают повестку президента. Также будут приглашены региональные и зарубежные СМИ. Журналистам, операторам, фотографам нужно будет сдать три ПЦР-теста для входа на мероприятие. С 1 декабря служба аккредитации Кремля начнет контактировать со СМИ по этому вопросу.

Ранее «Ведомости» сообщили со ссылкой на источники, что пресс-конференция Путина может состояться во второй половине декабря, вероятно, 23 декабря — в день дальней авиации ВКС России. В прошлом году пресс-конференция президента проходила тоже в четверг, 17 декабря. Она прошла в новом формате: пресс-конференцию совместили с прямой линией президента, которая была отменена из-за пандемии коронавируса.

Часть журналистов перед пресс-конференцией прошли карантин, поэтому смогли задавать вопросы Путину, сидя вместе с ним в Ново-Огареве. Остальные представители СМИ задавали вопросы по видеосвязи из Центра международной торговли на Красной Пресне. Также в нескольких регионах были созданы специальные площадки для местных СМИ.

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