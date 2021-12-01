Нуланд пригрозила России за Украину «санкциями, которых ранее не было»

«Мы решительны в своем послании Москве: если они будут делать шаги по дестабилизации Украины и используют свои силы для агрессии против Украины, то будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом», — заявила дипломат на «Киевском форуме безопасности» по видеосвязи.
Замгоссекретаря подчеркнула, что Америка и все члены НАТО «всегда рядом» с Украиной и поддерживают ее стремление к «независимости, миру, территориальной целостности и суверенитету, а также достойному, справедливому европейскому будущему».
По словам Нуланд, переговоры по Донбассу зашли в тупик, а из минских договоренностей «много чего не выполняется».
«Мы верим в то, что США могу сыграть вспомогательную роль, как мы делали это в 2014—2016 годах, когда мы заменили “нормандский” формат, работая параллельно с Киевом. <…> Я думаю, что мы готовы это делать. Мы не видим альтернатив, кроме как начинать что-то делать, а не просто говорить о минских соглашениях», — заключила замгоссекретаря.
Западные СМИ и политики в последнее время стали утверждать, что Москва сосредотачивает войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о «российской агрессии» используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По его мнению, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти «на военные авантюры», что создает прямую угрозу безопасности России.
При этом, по данным официального представителя МИД Марии Захаровой, Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил Украины.