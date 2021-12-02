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10:42 (мск), источник: Газета.Ру

Макрон назвал Джонсона клоуном

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона клоуном, управляющим «великой страной». Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на журнал Le Canard Enchaîné.

Источник: AFP 2021

Отмечается, что Макрон пожаловался на поведение Джонсона после телефонных переговоров. Политики обсудили ситуацию с лодкой с беженцами, которая затонула в Ла-Манше 24 ноября.

Французский лидер описал администрацию Джонсона как «цирк», а премьер-министра упрекнул за попытки изобразить себя жертвой.

Макрон заявил, что сначала они с Джонсоном «обсуждают дела, как взрослые люди», а затем британский политик «устраивает сложности» вульгарным образом.

Ранее сообщалось, что Макрон обвинил Джонсона в неспособности воспринимать мигрантский кризис всерьез.

Представители Франции и Великобритании обвиняют друг друга в гибели 27 мигрантов в проливе Ла-Манш, которые пытались доплыть до Великобритании. Это самая крупная подобная трагедия в Ла-Манше с 2014 года. По мнению Лондона, Париж не справляется с охраной своего берега, тогда как Британия хочет отправить на континент собственные патрули.

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