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14:32 (мск), источник: РБК

Кремль увидел прямую угрозу России в заявлениях Зеленского о Крыме

По мнению Москвы, Украина готова пойти на силовые акции для того, чтобы вернуть себе полуостров.

Источник: РИА "Новости"

Власти России по-прежнему не исключают вероятность начала военных действий в зоне конфликта на Украине, об этом говорит агрессивная риторика Киева, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Вероятность военных действий на Украине по-прежнему высока, это по-прежнему предмет особой озабоченности и обеспокоенности для нас. Мы видим достаточно даже агрессивную риторику со стороны украинских властей. Мы видим повышение интенсивности провокационных действий на линии соприкосновения.
Дмитрий Песков

Представитель Кремля напомнил, что во время выступления в парламенте президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что возвращение Крыма должно стать основной целью страны. «Фактически мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России», — заявил Песков, отметив, что Киев готов использовать любые методы, «включая силовые, для того чтобы посягнуть на российский регион».

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Накануне Зеленский выступил с посланием к Верховной раде. Бóльшая часть его выступления посвящалась экономике, однако коснулся он и внешней политики: в частности, заявил, что нельзя остановить войну в Донбассе без прямых переговоров с Москвой. «Восемь лет продолжается война на Донбассе, восемь лет, как Россия аннексировала Крым… Никто, кроме нашей армии, нас не защитит. Мы не можем остановить войну без прямых переговоров с Россией. Мы должны говорить, зная, что у нас сильная армия», — отметил Зеленский.

Глава государства также напомнил депутатам, что на Украине разработана и принята стратегия «деоккупации и реинтеграции Крыма», впервые был принят закон о коренных народах, который «закрепил статус крымских татар», упрощена процедура поступления в украинские вузы для абитуриентов из Крыма.

В октябре The Washington Post написала, что Россия наращивает присутствие военного контингента на границе с Украиной. Американские и европейские чиновники заявили изданию, что видят «необычные перемещения техники и военных на западном фланге России». Схожие публикации появились еще в нескольких западных СМИ.

Песков говорил, что передвижение российской военной техники и армейских подразделений по территории страны — исключительно дело России, а последние публикации об их появлении вблизи границы Украины «даже не стоит комментировать». А Путин напомнил, что тема с «вторжением» российских войск на Украину обсуждалась еще в начале года, когда Россия проводила учения «Запад-21», однако самого вторжения до сих пор не случилось.

Полина Химшиашвили, Георгий Тадтаев

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