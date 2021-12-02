14:32 (мск), источник: РБК
Кремль увидел прямую угрозу России в заявлениях Зеленского о Крыме
По мнению Москвы, Украина готова пойти на силовые акции для того, чтобы вернуть себе полуостров.
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Власти России по-прежнему не исключают вероятность начала военных действий в зоне конфликта на Украине, об этом говорит агрессивная риторика Киева, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Вероятность военных действий на Украине по-прежнему высока, это по-прежнему предмет особой озабоченности и обеспокоенности для нас. Мы видим достаточно даже агрессивную риторику со стороны украинских властей. Мы видим повышение интенсивности провокационных действий на линии соприкосновения.
Представитель Кремля напомнил, что во время выступления в парламенте президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что возвращение Крыма должно стать основной целью страны. «Фактически мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России», — заявил Песков, отметив, что Киев готов использовать любые методы, «включая силовые, для того чтобы посягнуть на российский регион».
Накануне Зеленский выступил с посланием к Верховной раде. Бóльшая часть его выступления посвящалась экономике, однако коснулся он и внешней политики: в частности, заявил, что нельзя остановить войну в Донбассе без прямых переговоров с Москвой. «Восемь лет продолжается война на Донбассе, восемь лет, как Россия аннексировала Крым… Никто, кроме нашей армии, нас не защитит. Мы не можем остановить войну без прямых переговоров с Россией. Мы должны говорить, зная, что у нас сильная армия», — отметил Зеленский.
Глава государства также напомнил депутатам, что на Украине разработана и принята стратегия «деоккупации и реинтеграции Крыма», впервые был принят закон о коренных народах, который «закрепил статус крымских татар», упрощена процедура поступления в украинские вузы для абитуриентов из Крыма.
В октябре The Washington Post написала, что Россия наращивает присутствие военного контингента на границе с Украиной. Американские и европейские чиновники заявили изданию, что видят «необычные перемещения техники и военных на западном фланге России». Схожие публикации появились еще в нескольких западных СМИ.
Песков говорил, что передвижение российской военной техники и армейских подразделений по территории страны — исключительно дело России, а последние публикации об их появлении вблизи границы Украины «даже не стоит комментировать». А Путин напомнил, что тема с «вторжением» российских войск на Украину обсуждалась еще в начале года, когда Россия проводила учения «Запад-21», однако самого вторжения до сих пор не случилось.
Полина Химшиашвили, Георгий Тадтаев