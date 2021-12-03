Макрон запретил банкам Франции финансировать «Арктик СПГ — 2»

Против проекта выступили экологические организации. Как пишет Les Amis de la Terre France, «располагаясь в центре региона, который нагревается в три раза быстрее, чем остальная часть планеты», «Арктик СПГ — 2» «будет производить почти 20 млн т сжиженного газа в год и использовать преимущества таяния льда для экспорта своей продукции в Европу и Азию через Северный морской путь».
«Добыча углеводородов и строительство соответствующей инфраструктуры в такой хрупкой экосистеме также имеют серьезные последствия для биоразнообразия», — говорится в заявлении организации.
Однако «французского бойкота» недостаточно для остановки проекта, утверждает La Tribune. Он уже получил почти 10 млрд евро от ряда международных банков, половина из которых — российские.
Так, 60% «Арктик СПГ — 2» принадлежит «Новатэку», который в конце ноября заключил кредитные соглашения с международными и российскими банками на сумму до 9,5 млрд евро на срок до 15 лет. Еще 40% проекта в равных долях владеют французская TotalEnergies, китайские CNPC (China National Petroleum Corporation) и CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) и японская Japan Arctic LNG.
Из этой суммы 2,5 млрд евро будут предоставлены китайскими банками, включая Банк развития Китая и Экспортно-импортный банк Китая. Столько же предоставят финансовые учреждения Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в том числе японский банк международного сотрудничества JBIC. Оставшиеся 4,5 млрд евро будут предоставлены Союзом российских банков, в который входят, в частности, Сбербанк, Газпромбанк и его дочерняя компания Bank GPB International.
«Арктик СПГ — 2» предусматривает строительство трех технологических линий по производству СПГ общей мощностью 19,8 млн т в год и стабильного газового конденсата до 1,6 млн т в год. Запуск первой линии завода планируется в 2023 г., второй и третьей — в 2024 и 2026 гг. соответственно.