Лавров пообещал, что Россия отреагирует, если США введут новые санкции из-за Украины

«Если последуют новые, как они сказали, адские санкции, то, конечно, мы отреагируем. Мы не можем не реагировать. Как мы отреагируем — будет видно», — сказал он.
«Я не хочу сейчас гадать, на что решится Запад. Грозят какими-то финансовыми санкциями, новыми секторальными репрессалиями. Это тупиковый путь, и в конечном итоге он обернется против самих инициаторов этих нелегитимных односторонних мер», — продолжил министр.
Комментируя слова Нуланд, Лавров также отметил, что «все бывает в первый раз».
«До этого тоже были санкции, которых не было. Наши западные коллеги просто абсолютно утратили культуру диалога, дипломатических переговоров, достижения консенсуса, способность креативно искать баланс интересов», — сказал он.
По словам Лаврова, страны Запада вводят санкции, если вдруг что-то идет не по их желанию, причем не только против России.
«Практически везде сейчас переговоры, если они включают в себя страны, которые не разделяют подходы Запада, санкции употребляются в качестве угрозы, а потом вводятся, если кто-то кого-то не слушает», — продолжил он.
«Я все-таки надеюсь, что это отражает не прискорбный факт того, что западники утратили способности вести переговоры, а что просто им пока такое русофобское течение в НАТО и ЕС не позволяет действительно заняться конкретными делами, отойти от конфронтации, заниматься тем, ради чего ОБСЕ и создавалась», — указал глава МИД РФ.
Контакты по урегулированию
Кроме того, министр заявил, что Москва не уходит ни от каких контактов по украинскому урегулированию, но настаивает, что необходимо четко понимать их направленность. «К любым контактам мы готовы, ни от каких контактов мы не уходим. Главное — понимать, чего мы добиваемся», — отметил министр.
Он добавил, что попросил участников заседания СМИД ОБСЕ «прежде чем комментировать украинские дела, прочитать внимательно» минские соглашения, декларацию четырех лидеров нормандского формата и резолюцию Совета Безопасности ООН. «Тогда, наверное, у многих все-таки появится понимание того, что нужно чуть-чуть иную риторику употреблять», — заключил Лавров.
Лавров заявил, что профессионально обсудил украинский кризис с госсекретарем США Энтони Блинкеным в четверг. Москва считает важным использовать влияние США на киевское руководство в целях урегулирования конфликта в Донбассе.
«Сегодня мы достаточно профессионально говорили с госсекретарем, в том числе и по Украине. Американцы выражают готовность, намерение помогать выполнению минских договоренностей, хотя мы видим, что они не так совсем их трактуют, как явствует из самого текста. И тем не менее мы считаем, что можно использовать их возможности, учитывая, что именно они оказывают решающее влияние на киевский режим <…> Пожалуйста, мы не против, но для этого нужно изначально договориться о том, какие у нас основы взаимодействия: основы могут быть только одними — это минские договоренности в их прямом толковании», — сказал Лавров.
По его словам, Вашингтон утверждает, что не претендует на «подрыв или расширение “нормандского формата”, но хотел бы использовать свои двусторонние возможности в контактах с участниками процесса.
При этом Лавров подчеркнул, что Москва не уходит ни от каких контактов по украинскому урегулированию, но настаивает, что необходимо четко понимать их направленность.
«К любым контактам мы готовы, ни от каких контактов мы не уходим. Главное — понимать, чего мы добиваемся», — отметил он.
Глава МИД РФ напомнил, что российская сторона в ходе министерской встречи в Стокгольме распространила тексты договоренностей по украинскому урегулированию в связи «с нарастающими критическими высказываниями» в адрес Москвы.
Лавров попросил участников заседания СМИД ОБСЕ «прежде чем комментировать украинские дела, прочитать внимательно» минские соглашения, декларацию четырех лидеров «нормандского формата» и резолюцию Совета Безопасности ООН. «Тогда, наверное, у многих все-таки появится понимание того, что нужно чуть-чуть иную риторику употреблять», — отметил министр.
При этом он указал, что страны НАТО одержимы желанием связать минские договоренности с действиями РФ.
«Эта одержимость стремлением завязать все минские договоренности на действиях и поведении, так сказать, России присутствует у всех натовских стран. То есть такая заведенность на эту тему, очевидно, присутствует», — отметил Лавров.
Так, глава российского дипведомства обратил внимание на то, что во время выступления на заседании Блинкен «стал перечислять требования к России по выполнению минских договоренностей, включая соблюдение прекращения огня, включая вывод тяжелых вооружений, включая прекращение экономического какого-то вмешательства в Донбассе».
«Я, конечно, ему все разъяснил и процитировал потом в ходе нашей двусторонней встречи конкретные положения минских договоренностей, где прямо говорится о том, что все эти вопросы решаются через прямой диалог и достижение согласия между Киевом, Донецком и Луганском», — подчеркнул он.
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