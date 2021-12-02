США ввели санкции против Белоруссии в отношении 20 человек и 12 организаций

В санкционный список США попали «Белорусская калийная компания», «Трансавиаэкспорт», «Славкалий» и «Белтехэкспорт», а также ОАО «Агат-электромеханический завод», ООО «Агророзквит», ОАО «140 ремонтный завод», «Кидма тек», ООО «ГардСервис», ОАО «Пеленг», Государственное предприятие «Центркурорт», «Президентский спортивный клуб» и три белорусских самолета.
Под санкции также попали 20 человек: второй сын президента Белоруссии Дмитрий Лукашенко (занимает пост председателя центрального совета «Президентского спортивного клуба» и является членом Национального олимпийского комитета Белоруссии); начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Андрей Паршин; муж пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольги Чемодановой Денис Чемоданов; замминистра внутренних дел Дмитрий Корзюк; глава Государственного пограничного комитета Анатолий Лапо; его первый заместитель Игорь Буткевич и заместители Сергей Новиков и Игорь Печень; экс-председатель Федерации хоккея Белоруссии, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Басков и другие.
Лондон, Вашингтон, Брюссель и Оттава требуют, чтобы Белоруссия «немедленно и полностью прекратила организацию нелегальной миграции через границы с ЕС».
Кто попал под санкции ЕС, пока не сообщается. По данным СМИ, в черный список могли попасть официальный представитель МИД республики Анатолий Глаз, а также компании «Белавия», «Белоруснефть», «Гродно Азот» и «Белшина». Санкции вступят в силу сразу после публикации в официальном журнале ЕС сегодня, 2 декабря.