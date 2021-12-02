Меркель объявила о запрете посещать магазины для непривитых

Она сообщила, что в стране начнет действовать правило 2G (от нем. geimpft oder genesen — вакцинирован или переболел). Это значит, что те, кто непривит или не перенес коронавирус, не смогут попасть в магазины, за исключением продуктовых и аптек. Им также не разрешат посещать кинотеатры, театры и рестораны, приводит слова Меркель Bild.
Помимо этого, власти введут ограничения на контакты для непривитых. Им разрешат встречаться только с членами своей семьи или максимум двумя членами другой. Детей до 14 лет мера не коснется, передает NDR.
Также Меркель и ее будущий преемник Олаф Шольц поддержали введение обязательной вакцинации. Теперь эту идею обсудит бундестаг, в случае одобрения решение вступит в силу с февраля 2022 года.
О планах немецких властей усилить антиковидные меры, в том числе ограничить доступ во все магазины, кроме продуктовых и аптек, для непривитых и не переболевших, ранее сообщал FOCUS Online, ссылаясь на проект резолюции, составленной по итогам встречи премьер-министров федеральных земель, и.о. канцлера Ангелы Меркель с будущим канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Портал писал, что документ одобрят и примут 2 декабря на пресс-конференции.
Новый пакет мер по борьбе с пандемией в Германии ввели на фоне усугубления ситуации с распространением коронавируса.
В последние дни ноября в Германии не раз фиксировали рекорды по числу новых заражений коронавирусом в сутки, рекорд был установлен 26 ноября (76 414). 27 ноября у вернувшегося из ЮАР гражданина Германии выявили первый в стране случай заражения новым штаммом коронавируса «омикрон».
При этом Шольц отверг идею о введении локдауна. Bild сообщал, что он счел полную изоляцию граждан нецелесообразной, но поддерживал ограничение массовых мероприятий, а том числе соревнований и концертов. При этом Меркель выступала за всеобщий карантин, писало издание.
По данным правительства от 2 декабря, за весь период пандемии в стране зарегистрировали почти 6 млн заболевших коронавирусом, из них свыше 102 тыс. умерли. За прошедшие сутки COVID-19 выявили у 73 209 пациентов, еще 388 человек умерли.