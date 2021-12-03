02:38 (мск), источник: © РИА Новости
Захарова сделала замечание грузинской журналистке
СТОКГОЛЬМ, 2 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание, что грузинская журналистка, которая перешла на английский язык во время пресс-подхода министра иностранных дел Сергея Лаврова в Стокгольме, просила об участии в нем на русском.
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