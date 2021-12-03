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02:38 (мск), источник: © РИА Новости

Захарова сделала замечание грузинской журналистке

СТОКГОЛЬМ, 2 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание, что грузинская журналистка, которая перешла на английский язык во время пресс-подхода министра иностранных дел Сергея Лаврова в Стокгольме, просила об участии в нем на русском.

Источник: © РИА Новости

Так, сотрудница телеканала «Рустави 2» Тамара Нуцубидзе, присутствовавшая во время общения министра с журналистами, начала задавать вопрос на английском.

«Тамара, извините пожалуйста, вы когда просили принять участие в конференции, вы говорили по-русски», — сказала Захарова.

«Это проблема?» — спросила журналистка.

«Ну просто здесь российские журналисты. <…> Тамара, пожалуйста, по-русски, давайте», — ответила Захарова.

Журналистка стала настаивать, что хочет задать вопрос на английском.

«В следующий раз, когда будете проситься, тоже по-английски, хорошо?» — указала Захарова.

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