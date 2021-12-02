МИД Белоруссии пообещал жесткий и асимметричный ответ на санкции ЕС

«Исключительно в качестве ответа нами, как и заявлялось ранее, будут приняты жесткие, асимметричные, но адекватные меры», — заверили в министерстве.
Как считают в МИД Белоруссии, европейские чиновники «придумали некую агрессию», не обращая внимания на здравый смысл и предоставленные факты и попытки Минска сдержать нелегальную миграцию.
В ведомстве добавили, что Евросоюз продолжил курс «демонизации» страны, а цель наложения санкций — «экономически удушить Беларусь, максимально усложнить и ухудшить жизнь белорусов».
Евросоюз, продолжили в МИДе, не обращает внимания на «обращения миллионов белорусских трудящихся», которые, как утверждают в министерстве, требуют отмены «варварских» санкционных мер. «Пострадают десятки тысяч белорусских граждан и членов их семей, европейские потребители, поставщики, бизнесмены и компании. Такие “мелочи” для них ничего не значат, когда хочется поиграть в геополитику», — указали в ведомстве, добавив, что санкции отвечают европейским деловым интересам и их принятие позволит им избавиться от конкурентов.
«Очевидно, что этот прессинг будет продолжен в слепой ярости от отсутствия результата. В данном случае результат для европолитиков — уничтожение Беларуси как суверенного, экономически успешного государства», — заключили в МИДе, добавив, что призывают Евросоюз «одуматься».
Ранее вечером 2 декабря Евросоюз одобрил введение очередного пакета санкций в отношении Белоруссии — в списке оказались 17 человек и 11 компаний, всего ограничения наложены против 183 физических лиц и 26 организаций. В рамках этого пакета санкции ведены, в частности, против белорусской авиакомпании «Белавиа», сирийского авиаперевозчика Cham Wings, судей Верховного суда, гостиниц «Планета» и «Минск» и глав пограничных отрядов.
В Евросоюзе пояснили, что санкции ведены из-за миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии, а также поддержки указанными лицами политических репрессий в стране. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал принятие санкций примером решимости Европы по реагированию на нарушения прав человека. «Эта циничная стратегия эксплуатации уязвимых людей является отвратительной попыткой отвлечь внимание от продолжающегося пренебрежения режимом международного права, основных свобод и прав человека», — оценил он.
Власти Белоруссии причастность к организации кризиса отрицают. В Минске неоднократно винили в сложившейся ситуации ЕС.