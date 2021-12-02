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23:15 (мск), источник: © РИА Новости

Байден объявил о новом плане борьбы с COVID-19

ВАШИНГТОН, 2 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг представил новый план борьбы с распространением коронавируса в стране в зимний период, он не включает возможности введения локдауна, трансляция выступления главы государства велась на сайте Белого дома.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: Reuters

«Сегодня я намерен объявить о нашем новом плане действий для борьбы с COVID-19 в зимний период… Он не включает возможности шатдауна (прекращение работы федеральных органов в экстренной ситуации — ред.) и локдауна», — сказал глава государства.

Вместо этого, подчеркнул Байден, его администрация намерена сделать акцент на расширении масштабов тестирования и вакцинации населения США от COVID-19.

Президент США рассказал, что его новый план действий включает пять пунктов: расширение доступа американских граждан к бустерным вакцинам, открытие клиник для «семейных» вакцинаций, повышение доступности бесплатного домашнего тестирования на коронавирус, увеличение численности групп реагирования на пандемию и активизацию усилий по глобальной вакцинации.

Байден также призвал частные компании предоставить сотрудникам оплачиваемое время для прививок от коронавируса.

В четверг Белый дом сообщил, что США в условиях распространения штамма «омикрон» продлевают вплоть до 18 марта предписание носить маски на транспорте и вводят с начала следующей недели обязательное тестирование на коронавирус всех прибывающих в страну путешественников в течение суток до отъезда.

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Специалисты прогнозируют рост заболеваемости коронавирусом в США этой зимой, сообщил президент Джо Байден.

«Эксперты говорят, что количество случаев COVID-19 продолжит расти в предстоящие недели и этой зимой. Нам нужно быть готовыми», — сказал он, анонсируя новые меры борьбы с пандемией.

Байден добавил, что в США пока выявлено два случая «омикрон»-штамма коронавируса. Он повторил, что это повод для беспокойства, но не паники.

«Мы будем сражаться с этим вариантом наукой и оперативностью, не хаосом и неразберихой», — сказал президент.

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