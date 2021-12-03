Додик сообщил о договоренности с Россией по цене на газ для Республики Сербской

В эфире национального телевидения Додик заявил, что «доволен разговором» с Путиным. По его словам, президент России также поддержал предложение построить продолжение газопровода «Балканский поток» в Республику Сербскую — это будет обсуждаться в пятницу на встречах с представителями «Газпрома».
Этой осенью рост биржевых цен на газ в Европе достиг рекордных значений. Причиной этому стал в том числе дефицит газа в хранилищах Европы, запасы в которых достигли десятилетнего минимума, — 75% против 94% в прошлом году, также свой вклад внесла безветренная погода, приведшая к снижению эффективности ветрогенерации.
Владимир Путин, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что энергокризис в Европе является результатом экономической политики Еврокомиссии. Энергокризис, по его словам, также образовался из-за недопоставок газа со стороны американских и ближневосточных компаний и сокращения добычи в ЕС.