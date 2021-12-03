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10:19 (мск), источник: Ведомости

Додик сообщил о договоренности с Россией по цене на газ для Республики Сербской

Сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что по итогам переговоров в четверг договорился с президентом России Владимиром Путиным о сохранении цены на газ для Республики Сербской на прежнем уровне, сообщил ТАСС. До этого Додик говорил, что сейчас Республика Сербская закупает российский газ по $290 за 1000 куб. м.

Источник: AP 2021

В эфире национального телевидения Додик заявил, что «доволен разговором» с Путиным. По его словам, президент России также поддержал предложение построить продолжение газопровода «Балканский поток» в Республику Сербскую — это будет обсуждаться в пятницу на встречах с представителями «Газпрома».

Этой осенью рост биржевых цен на газ в Европе достиг рекордных значений. Причиной этому стал в том числе дефицит газа в хранилищах Европы, запасы в которых достигли десятилетнего минимума, — 75% против 94% в прошлом году, также свой вклад внесла безветренная погода, приведшая к снижению эффективности ветрогенерации.

Владимир Путин, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что энергокризис в Европе является результатом экономической политики Еврокомиссии. Энергокризис, по его словам, также образовался из-за недопоставок газа со стороны американских и ближневосточных компаний и сокращения добычи в ЕС.

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