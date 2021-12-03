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02:00 (мск), источник: Известия

Минобороны сообщило о скорой отправке в арктические войска роботов-эвакуаторов

Армия РФ в скором времени обзаведется подразделениями для эвакуации и ремонта военной техники в Арктике. В распоряжение ВС РФ поступят специальные машины-эвакуаторы и мобильные ремонтные мастерские, которые созданы на базе двухзвенных тягачей. Их главное преимущество — возможность буксировать тяжелую технику при температуре −50 градусов и ниже. Машины роботизированы и позволяют экипажу выполнять работу, не выходя из кабины. При необходимости их оснащение поможет найти технику на поле боя и устранить поломки на месте.

Источник: Известия

Главной «рабочей лошадкой» и основой арктических ремонтных отрядов станут тяжелые ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-ГТ и машины технической разведки МТР-Г. В ближайшем будущем машины пройдут государственные испытания в арктических условиях. После этого будет определена организационно-штатная структура арктических подразделений.

Ремонтно-эвакуационная машина — тяжелая РЭМ-ГТ — создана на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ. Она предназначена для технического обслуживания, войскового ремонта и эвакуации всех образцов техники, дислоцированных в арктических зонах. Машина технической разведки МТР-Г изготовлена на базе двухзвенного транспортера тягача ГАЗ-3344−20. Специалисты технических подразделений смогут добраться на ней до поврежденной или застрявшей технике, оценить ее состояние и на месте оказать необходимую помощь.

Новые ремонтные машины специально адаптированы для действий в климатических условиях Арктики, районов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. При низких температурах или шквалистом ветре экипаж с помощью роботизированных манипуляторов сможет брать на буксир даже самые тяжелые образцы военной техники, не выходя из отапливаемой кабины.

В зависимости от вида техники, которую придется ремонтировать, можно быстро подобрать или поменять парк станков, запас запчастей и необходимых расходных материалов — набор оборудования размещается во втором, буксируемом отделении. Такой подход позволит без посторонней помощи справиться как с ремонтом армейских джипов, так и танков Т-72Б3 или боевых модулей систем ПВО. Время готовности РЭМ-ГТ к движению при температуре окружающего воздуха −50 градусов составляет 30 минут.

Как ранее написали «Известия», недавно в каждом военном округе были созданы ремонтно-восстановительные полки. В условиях боевых действий каждый из них способен сформировть несколько смешанных летучих групп, которые будут работать в автономном режиме непосредственно у линии фронта.

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