Несколько стран задумались о введении обязательной вакцинации

Дальше всех и первой в Западной Европе пошла Австрия, решившая сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной для всех взрослых граждан страны начиная с 1 февраля. Объявляя об этом на днях, канцлер Александр Шалленберг признал, что предпочел бы пойти другим путем, но не видит его. Окончательный вариант закона появится 6 декабря.
Однако уже сейчас известно, что, скорее всего, мера затронет всех австрийцев с 14 лет, а штрафы за отказ от вакцинации при отсутствии медотвода могут составить от €3600.
Австрия — не единственная страна, решившая, что соображения общественного блага могут перевешивать личные свободы. Так, немецкая пресса сообщила, что в пользу введения обязательной вакцинации высказался и без пяти минут новый канцлер Германии Олаф Шольц. На кризисном заседании с премьерами федеральных земель 30 ноября он «выразил свою симпатию такому регулированию», рассказал правительственный источник местным СМИ. За обязательность прививки от COVID-19 выступают и некоторые местные власти. Например, премьер-министр Баварии Маркус Седер уже назвал эту меру «единственным шансом» положить конец пандемии.
На сегодня в Германии полностью вакцинировано 68,5% населения, в Австрии — 66%. Тем не менее охват прививками в этих странах не только уступает Португалии, Испании, Италии и Ирландии, но и недостаточен на фоне распространения предположительно крайне заразного штамма «Омикрон».
Самым показательным примером того, что из-под палки вакцинация идет лучше, нежели с уговорами, стала Франция.
Эта страна первой в Европе 12 июля ввела «паспорт здоровья», что тут же спровоцировало резкий всплеск желающих привиться. За сутки с объявления о введении таких паспортов основная платформа для бронирования прививок Doctolib зарегистрировала сразу 1 млн записей. И такая добровольно-принудительная практика помогла Франции в значительной степени избежать четвертой волны, которая прокатилась по Европе летом.
В Азии с ее глубокой традицией коллективного сознания необходимость вакцинироваться воспринималась всегда более спокойно, нежели в свободолюбивой Европе. Но свои недовольные — в случае введения обязательности уколов от COVID-19 — найдутся и там, особенно в среде религиозных людей, поскольку для многих принудительная вакцинация неэтична с точки зрения Божественного закона, пояснила «Известиям» профессор манильского колледжа Святой Схоластики Анхель Гутьеррес.
— Обязательная вакцинация противоречит нашим неотъемлемым правам человека и человеческой совести. И те, кто придерживается этих этических принципов, несомненно, будут протестовать во всех частях мира. В то время как общее благо имеет важное значение, следует уважать индивидуальные права человека, — добавила социолог с Филиппин, президент которых на этой неделе также допустил введение обязательных прививок для всех.
30 ноября, отвечая на вопрос журналистов о вероятности принятия в России мер по аналогии с Австрией, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не допускают возможности введения в стране штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса SARS-CoV-2.
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