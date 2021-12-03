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13:05 (мск), источник: Ведомости

Путин и Байден проведут переговоры по видеосвязи

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры в формате видео-конференции, их точная дата пока не определена, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: AP 2021

«Точная дата по-прежнему не согласована, по-прежнему ведется работа», — сообщил Песков. Точного понимания формата встречи тоже пока нет — будут ли это переговоры один на один или с участием делегаций.

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Встреча может пройти на следующей неделе или через неделю, у сторон есть разные предложения по дате. Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что переговоры могут пройти 7 декабря. Песков заявил, что эта дата также обсуждается.

Вчера замминистра иностранных дел России Сергей Рябков выразил надежду, что переговоры Путина и Байдена состоятся в ближайшее время. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, что контакты на высшем уровне состоятся «в скором будущем».

16 июня в Женеве состоялся саммит президентов России и США. Переговоры длились больше трех часов. Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности.

В ходе встречи стороны также обсудили Белоруссию, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений. В частности, была достигнута договоренность о взаимном возвращении послов. До конца года планируется провести еще одну встречу президентов, однако дата не назначена.

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