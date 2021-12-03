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13:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Талибы издали указ о правах женщин

Руководство радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) выпустило указ о правах женщин. Об этом сообщил в своем Twitter заместитель министра информации и культуры во временном правительстве талибов Забихулла Муджахид.

Источник: AP 2021

Данный указ подписал верховный лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада. Из документа следует, что женщину нельзя принудить к браку. В случае смерти мужа вдова имеет право наследовать часть его имущества, может самостоятельно определять свою дальнейшую судьбу и, в частности, повторно выйти замуж.

«Женщина — это не собственность, а благородный и свободный человек. Никто не может отдать ее кому-либо в обмен на мирное соглашение или прекращение вражды», — говорится в тексте указа.

Ранее Забихулла Муджахид подтвердил, что в сформированном правительстве появятся должности для женщин с соблюдением законов шариата.

Представители «Талибана» захватили Афганистан 15 августа, создали в стране временное правительство и начали проводить в стране реформы. В частности, в стране вернули отрубание рук и смертные казни, запретили мужчинам брить бороды, частично ограничили доступ женщин к работе. В ноябре «Талибан» объявил о создании военного трибунала для «обеспечения соблюдения шариата», «выполнения божественных заповедей», а также «социальных реформ».

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