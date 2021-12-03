Байден анонсировал ряд инициатив по защите Украины от «российской агрессии»

«Чем я занимаюсь, так это разработкой того, что я рассматриваю как наиболее комплексный, обстоятельный ряд инициатив, призванных сделать для (Владимира. — Прим. ред.) Путина очень-очень сложным то, чего опасаются люди», — сказал он. Выступление транслировал Белый дом.
Западные СМИ и политики в последнее время стали утверждать, что Москва сосредотачивает войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о «российской агрессии» используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По его мнению, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти «на военные авантюры», что создает прямую угрозу безопасности России.
При этом, по данным официального представителя МИД Марии Захаровой, Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил Украины.