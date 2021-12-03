Путин указал Эрдогану на использование Украиной турецких беспилотников

По мнению российского президента, провокационная активность вооруженных сил Украины в зоне конфликта, включая применение турецких ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar, свидетельствует о курсе на срыв минских соглашений.
В телефонном разговоре президентов была подчеркнута необходимость отказа Украины от любых попыток силового воздействия на Донбасс.
В Кремле отметили, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
Ранее турецкий президент заявил, что Турция готова стать посредником в разрешении конфликта между Россией и Украиной. Он сказал, что турецкая сторона намерена продолжать обсуждение ситуации с обеими странами и «выступает за установление мира в регионе».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на предложение Эрдогана заявил, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе, поэтому проведение трехсторонних переговоров не имеет смысла.
В конце ноября глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью немецкой газете Zeit заявил, что Россия была бы рада провалу минских договоренностей. По его словам, это «развяжет Москве руки». Кулеба отметил, что главы МИД Германии и Франции много раз звали главу российского МИД Сергея Лаврова за стол переговоров, чтобы обсудить минские договоренности, однако у него были «более важные дела на повестке дня».
В ноябре Минобороны Украины сообщило, что в следующем году собирается купить у Турции новую партию беспилотников Bayraktar. В ведомстве подчеркнули, что это именно украинские беспилотники, изготовленные в Турции.
В конце октября Генштаб Украины впервые применил Bayraktar в Донбассе «для принуждения противника к прекращению огня», как утверждали в ВСУ Украины. Беспилотник уничтожил одну артиллерийскую установку вместе с ее расчетом, не пересекая при этом линию разграничения. После этого обстрелы украинских позиций прекратились.
В феврале 2015 года лидеры Украины, России, Германии и Франции подписали Комплекс мер по выполнению минских соглашений, направленных на урегулирование конфликта в Донбассе.