Автомобиль не средство, а повод

Сообщение о том, что утверждена транспортная стратегия России до 2035 года, опубликовано на сайте правительства во вторник, сам документ появился позже. Он носит рамочный характер и включает долгосрочные планы по развитию автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного и других видов транспорта на ближайшие 15 лет.
На эти цели предполагается потратить 60 трлн руб. Накануне утверждения, в октябре, документ обсуждался на заседании президиума Госсовета во главе с президентом Владимиром Путиным.
«Ъ» проанализировал мероприятия, которые окажут влияние на жизнь автовладельцев. Большое внимание авторы стратегии (представители правительства, комиссий Госсовета и профильных комитетов Госдумы) уделили снижению выбросов в атмосферу. Они отмечают, в частности, что 61% загрязняющих веществ, эмитируемых транспортом, приходится на автотранспорт. Путем обновления парка решить проблему невозможно, говорится в документе, так как 82% вредных выбросов частиц происходит за счет стирания дорожного покрытия и «составных частей» автомобиля.
Поэтому в правительстве говорят о необходимости ограничить использование личных авто, пересаживая их владельцев на общественный транспорт. Такой вариант, сказано в стратегии, является «безальтернативным».
В качестве одного из сценариев рассматривается поэтапное установление ограничений на использование транспортных средств «низких экологических классов», в том числе за счет создания так называемых экологических зон, куда запрещено въезжать машинам с неэкологичными двигателями. Идея не нова: еще в 2017 году в ПДД введен соответствующий запрещающий знак, но на территории РФ он пока не применялся. В 2018—2019 годах в Белом доме обсуждалась концепция «экологических» зон в Москве и Санкт-Петербурге, но проект развития не получил. Теперь, судя по тезисам стратегии, инициатива будет реанимирована в масштабах всей страны.
Отметим, по данным ГИБДД на начало 2021 года, половину всего автопарка России составляют машины с двигателями «Евро-0»— «Евро-3» (максимальный — «Евро-6») либо с вообще неустановленным классом.
В рамках борьбы с шумом от транспорта предлагается ограничивать скоростной режим внутри жилых кварталов, ставить шумозащитные экраны, а также внедрять «цифровые методы контроля уровня шума». В Минтрансе вчера пояснить, о чем идет речь, не смогли. Идея контролировать шумовой фон, напомним, впервые обнародована в сентябре 2021 года столичными властями: создано несколько прототипов камер-шумомеров, способных выделять из потока чрезмерно шумный транспорт. Сейчас, по данным «Ъ», готовятся промышленные образцы приборов, которым предстоит сертификация. Также нужно законодательно закрепить предельный уровень шума и принять поправки к КоАП со штрафами для нарушителей (составят, предположительно, 5 тыс. руб.). Законопроект уже подготовлен мэрией.
В стратегии также упоминается «организация скоростных режимов в соответствии с принципами выделенного доступа», «стимулирование совместного использования транспортных средств» и «нормативно-правовая дифференциация условий использования личного автотранспорта». Однако в Минтрансе по этому поводу объяснений вчера также не дали. Можно предположить, что речь идет о распространенном в США и Европе карпулинге, когда по специальной «выделенке» могут ехать только машины не с одним, а несколькими пассажирами.
В рамках перехода на альтернативные виды топлива правительство собирается построить сеть заправок для электромобилей — понадобится около 250 тыс. зарядных станций для европейской части России (сейчас их, по разным оценкам, около 150−200 на всю страну). На основных трассах появятся также специализированные автосервисы для электромобилей и пункты по утилизации батарей.
Не могла обойти внимание стратегия и дорожное строительство.
В городах планируется развивать улично-дорожную сеть, за их пределами — ликвидировать «узкие места» на существующих дорогах (общая протяженность проблемных участков — около 7,5 тыс. км), а также строить новые обходы.
Речь идет в том числе о «бесшовном скоростном сообщении» от границы с Белоруссией через Смоленск, Москву, Казань, Екатеринбург в Тюмень, Челябинск, Омск, Иркутск с ответвлением в сторону Казахстана. Упомянуты такие мегапроекты, как трасса «Меридиан» (должна пройти от границы с Белоруссией через Смоленскую, Липецкую, Саратовскую области до Казахстана), а также новая магистраль между Сочи и Новороссийском.
«В городах США 30−35% застроенной территории выделяется под дороги или улицы, в Европе — порядка 25%, — пояснил глава общественного совета Минтранса Михаил Блинкин.— Российские же города, даже самые развитые, балансируют на отметке в 10%. Поэтому введение ограничений по использованию автомобилей неизбежно. Нужно задумываться и о регулировании размера автопарка, как это сделано в Сингапуре, Японии».
Руководитель направления «Климат и энергетика» «Гринписа России» Василий Яблоков поддерживает идею сокращения парка личных авто с одновременным развитием общественного транспорта. Районы, свободные от проезда неэкологичных автомобилей, заметил он, это уже проверенный в Европе инструмент по снижению выбросов, но в России его применение сопряжено с рядом «технических сложностей».
В частности, пояснил эксперт, многие машины «не имеют вообще никакого класса», и непонятно, разрешать им проезд или нет.
К масштабному строительству новых дорог эксперт отнесся скептически: «Идеи по расширению улично-дорожной сети и сети магистралей в городах имеют значительные ограничения, потому что это делается, как правило, за счет застройки различных природных территорий и ООПТ, и здесь опять необходимо вернуться к главному решению транспортной проблемы — снижению автомобилизации».