На Украине заявили об уничтожении материалов о спецоперации против 33 россиян

«По тому, что определено в ВСК (временной следственной комиссии — “Газета.Ru”) о спецоперации, существуют данные, которые не соответствуют действительности. Я считаю, что руководство по указанию кого-то сверху сформулирует другой посыл, чтобы завести в тупик ВСК, чтобы не стало известно, как так произошло и почему операция остановилась. Там написаны смешные вещи: операцию перенесли, установить, кто это сделал, невозможно», — сказал Червинский.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему стыдно за эпизод украинской разведки’с операцией по задержанию сотрудников ЧВК «Вагнер».
По его словам, операция должна была пройти на борту самолета “Турецких авиалиний”. Существовал риск того, что могли пострадать обычные пассажиры из разных стран.
Пересказывая разговор с экс-председателем Главного управления разведки (ГУР) Василием Бурбой (одним из руководителей операции), Зеленский отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не должен был быть поставлен в известность, что было чревато большими рисками. Украинский лидер подчеркнул, что, будучи главнокомандующим, не стал утверждать операцию из-за отсутствия детальной проработки.
29 июля 2020 года под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это были бойцы ЧВК «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике в период избирательной кампании.
В МИД РФ заявляли, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. В министерстве отмечали, что у граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.
В свою очередь Киев попросил Минск передать ему нескольких задержанных якобы за участие в боевых действиях в Донбассе. Однако россияне вернулись в РФ. Возвращение состоялось в ответ на ходатайство Генеральной прокуратуры России в рамках Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.