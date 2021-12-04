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10:11 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ: США ожидают наступления 175 тыс. российских военных на Украину в начале 2022 года

Разведка США считает, что Россия планирует вторжение на Украину, сообщили источники The Associated Press и The Washington Post. Ожидается, что наступление начнется в начале 2022 года. По информации СМИ, Россия намерена направить на наступление 175 тыс. военных.

Источник: Reuters

Половина из указанной численности уже размещена у границ с Украиной, утверждают источники.

По их информации, Россия планирует перемещение 100 батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и другой техникой.

«Российские планы предусматривают военное наступление на Украину уже в начале 2022 года с масштабом задействованных сил, вдвое превышающим тот, который мы видели прошлой весной во время учений России у границ Украины», — сказал собеседник WP.

Американские СМИ ранее уже сообщали, что разведка США ожидает вторжения России на Украину.

Так, по данным CBS, вероятность нападения растет по мере наступления холодов. The New York Times сообщал, что Вашингтон предупредил союзников в Европе о возможности вторжения.

Президент России Владимир Путин называл алармистскими заявления о планах по наступлению на Украину. Кремль считает, что «истерика нагнетается искусственно».

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