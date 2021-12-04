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06:18 (мск), источник: © РИА Новости

Байден предупредил, что не примет «красных линий» Путина по Украине

ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не приемлет ничьих «красных линий» в контексте ситуации на Украине, про которые говорил российский лидер Владимир Путин, сообщает журналистский пул Белого дома.

Источник: © РИА Новости

«Я не приму ничьих красных линий», — сказал Байден.

На вопрос о том, как предотвратить «вторжение России на Украину» президент США также добавил, что рассчитывает на долгий разговор с Путиным.

«Мы давно знаем о российских действиях и я ожидаю, что у нас будет долгий разговор», — сказал Байден.

На форуме «Россия зовет» Путин заявил, что «красными линиями» для Москвы станет размещение оружия на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности.

Западные СМИ и политики в последнее время стали утверждать, что Москва якобы сосредотачивает войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать.

В Москве подчеркивали, что заявления о «российской агрессии» используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.

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