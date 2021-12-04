Посол США отказался считать «высылкой» отъезд российских дипломатов

США следуют логике России, придерживающейся принципов взаимности в дипломатических отношениях, так появилось требование к российским дипломатам покинуть территорию США по истечении трех лет работы. Об этом в интервью РБК заявил американский посол в России Джон Салливан.
Он не согласился со своим российским коллегой Анатолием Антоновым, заявившем о «фактическом выдворении» из США дипломатических сотрудников, проработавших в стране более трех лет. США в конце января и конце июня следующего года должны будут покинуть 55 российских дипломатов.
«Когда американский дипломат приезжает в Россию, он получает визу на три года и ему разрешается въехать в страну, и оставаться в течение трех лет, он получает также дипломатическую аккредитацию и с этим получает дипломатический статус и иммунитет. В этом смысле он не может подвергнуться уголовному преследованию и так далее. Для российских дипломатов мы тоже выдавали визы на три года, но когда действие визы истекало, иммунитет и привилегии, которые получал российский дипломат, не истекали. Они могли оставаться с привилегиями и дипломатическим иммунитетом, как дипломаты, им было не обязательно уезжать. К нам, к нашим дипломатам здесь не было такого же отношения», — описал действовавшую ранее практику посол Салливан.
Когда российские визы американских дипломатов истекали, им приходилось уезжать, добавил он. Год назад посол уведомил российское дипломатическое ведомство, что этот порядок будет изменен: «Российское правительство всегда говорило, что хочет паритета и взаимности в наших дипломатических отношениях, что ответили мы — к дипломатам обеих стран должны относиться одинаково — трехлетняя виза и истечение привилегий и иммунитета, как только истекает виза, так относятся к нам и так мы тоже будем относиться».
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя планирующийся отъезд российских дипработников, пообещал, что Москва ответит зеркально: «Соответствующее количество американского персонала выедут из нашей страны. По тому же самому принципу: те, кто “пересиживает” трехлетний срок». Рябков также сказал, что Москва предлагает США отказаться от этого требования.
Замминистра Рябков в последние месяцы также сообщал о российском предложении к Вашингтону «обнулить» ситуацию с дипломатами и запустить работу «с чистого листа». Комментируя это предложение в интервью РБК, посол Салливан заявил, что «это не так просто, сказать, что мы отменим все ограничения».
Однако руководитель американской дипмиссии в России нацелен на совместную работу и стабилизацию дипломатической работы. «Я не знаю, какие именно ограничения он имел в виду. Но позвольте мне сказать, что мы привержены нашей работе с российскими правительством по стабилизации дипломатических платформ и приведению американского дипломатического присутствия здесь к паритету с российским дипломатическим присутствием в США, которое значительно превосходит наше», — заявил Салливан.
Взаимные сокращения и запрет американскому посольству в России на наем местных сотрудников и сотрудников из третьих стран привели к тому, что сейчас численность дипперсонала в посольстве США находится на уровне 120−130 человек, привел данные Салливан.