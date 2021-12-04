18:03 (мск), источник: ТАСС
Назарбаев объяснил, почему Казахстан не признал Крым российским
НУР-СУЛТАН, 4 декабря. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, почему республика в 2014 году не признала Крым российским.
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«Был референдум [в Крыму о воссоединении с Россией]. Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было [бы] мне признать [Южную] Осетию, Абхазию, Косово, Косово тоже нас просит, чтобы мы [их] признали», — сказал он в показанном в субботу фильме «Qazaq. History of The Golden Man» («Казах. История золотого человека»), основанном на его интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.
При этом Назарбаев напомнил, что и украинскую сторону Казахстан тогда не поддержал.
«Все это возникло за счет переворота, который случился в Киеве. Люблю Украину, я там учился и переживаю за то, что происходит», — указал первый президент республики.