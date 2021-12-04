18:46 (мск), источник: РБК
Кремль назвал дату переговоров Путина и Байдена
Телефонные переговоры двух лидеров запланированы на вечер 7 декабря. Одной из основных тем может стать ситуация вокруг Украины.
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Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена состоится 7 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Он уточнил, что телефонные переговоры запланированы на вечер вторника, однако точное время не назвал.
«Президенты сами определят», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, во сколько начнутся переговоры и сколько они продлятся.
Reuters со ссылкой на представителя Белого дома передал, что Байден планирует обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины, в частности заявить об обеспокоенности военной активностью России около украинской границы. По его словам, встреча пройдет в формате видео-конференц-связи.
В начале декабря «Коммерсантъ» без уточнения источника писал, что президенты могут встретиться в формате видеосвязи 7 декабря, чтобы обсудить Украину и двусторонние отношения между Россией и США.
Издание The Washington Post писало, что организация встречи стала основной темой визита в ноябре директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву. Газета сообщала, что в декабре главы государств должны созвониться, а в начале 2022 года в Вашингтоне планируют провести личную встречу.
Американский госсекретарь Энтони Блинкен 3 декабря сообщил, что переговоры между президентами России и США пройдут «в самое ближайшее время». В тот же день помощник российского президента по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что дата встречи уже согласована.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков советовал ждать встречу «в любой момент». По его словам, лидеры могут обсудить ситуацию на Украине и отношения России с НАТО. Ушаков говорил, что Путин и Байден также обсудят ситуацию в Афганистане, Ливии, Сирии и Иране.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков указал на необходимость встречи Путина и Байдена, так как проблемы, затрагивающие две страны, множатся.