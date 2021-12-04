22:01 (мск), источник: Lenta.Ru
В Белоруссии оценили потери от санкций Евросоюза
Санкции Европейского союза (ЕС) против Белоруссии затронут белорусский экспорт энергетической и нефтехимической продукции на 250−300 миллионов долларов в год.
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Об этом заявил замглавы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала «Беларусь 1», передает РИА Новости.
По его словам, с учетом санкционного давления Евросоюза и анализа по предприятиям, которые находятся в санкционных списках, была составлена более творческая матрица поставок в Европу. При этом он отметил, что по товарам и услугам, которых не коснутся ограничения, не планируется падения.
Сейчас же обеспеченность экспортными поставками на 2022 год составляет около 50 процентов, подчеркнул замглавы администрации главы государства. В то же время по экспортным группам, находящимся под санкциями, по оценкам специалистов, это примерно 250−300 миллионов долларов в год, ожидается снижение, добавил он.
Ранее Крутой заявил, что Белоруссия покрывает убытки от санкций за счет низких цен на газ из России. «Если на европейских рынках газ сегодня стоит больше тысячи долларов, а у нас — 128,5 доллара [за тысячу кубометров], это огромное конкурентное преимущество», — отметил белорусский чиновник.