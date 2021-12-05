Турецкая оппозиция провела многотысячную акцию, требуя отставки Эрдогана

Трансляция манифестации шла в «Твиттере» на странице лидера оппозиционной Народно-республиканской партии страны Кемаля Кылычдароглу. Он призвал турецких граждан к объединению, в том числе тех, которые в прошлом голосовали за действующего президента.
«Для того чтобы выиграли все, мы пойдём на выборы и возле урн для голосования свергнем эту диктатуру. Я вам даю слово», — заявил Кылычдароглу.
В свою очередь, президент Турции Эрдоган заявил, что собрал на свой митинг больше людей, чем оппозиция. Выступая перед своими сторонниками в Сиирте, на юго-востоке страны, он призвал турецких граждан сохранять доверие к национальной экономике.
«Он (Кылычдароглу. — Прим. Лайфа) не смог собрать в Мерсине столько людей, сколько у нас здесь, в Сиирте. Он просил предоставить ему площадь побольше, но пусть хотя бы ту заполнит. Мы добьёмся стабилизации ценовой ситуации уже в первой половине будущего года и продолжим решительную борьбу с любым несправедливым завышением цен», — заявил Эрдоган, выступая Сиирте.
Одной из причин последнего роста цен, по словам Эрдогана, является сильное подорожание сырья на мировых рынках. Турецкий лидер заявил, что правительство страны всегда на стороне производителей и работодателей, поддерживает идею низких процентных ставок для развития экономики.
Ранее Лайф сообщал, что Эрдоган сменил главу Минфина на фоне рекордного обвала курса лиры. Новый министр выступает за политику низких процентных ставок, которую поддерживает сам турецкий лидер.
Турецкая лира с начала года девальвировалась на 70%. Недавно некоторые граждане выходили на «протест пустых кастрюль», а власти страны ввели квоты на покупку кофе и сахара.