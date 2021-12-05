Во Франции выбрали соперника Макрона на предстоящих выборах

«Сегодня у меня хорошие новости, дорогие друзья: правые республиканцы вернулись! В отличие от крайне (правых) кандидатов, мы собираемся перевернуть страницу с Макроном, но мы не будем рвать страницы с историей Франции», — заявила Пекресс во время пресс-конференции по итогам голосования.
Ранее предполагалось, что наиболее вероятным претендентом на победу является глава региона О-де-Франс Ксавье Бертран.
Первый тур президентских выборов во Франции должен пройти 10 апреля 2022 года. О своем участии в выборах официально заявили глава крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен, лидер левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон, председатель центристской партии «Будем сопротивляться!» Жан Лассаль, мэр Парижа от социалистической партии Анн Идальго, председатель французской коммунистической партии Фабьен Руссель.
До сих пор прямо не заявил о своем участии в выборах президент Франции Эммануэль Макрон. При этом, согласно данным опросов, в случае выхода на второй тур, действующий президент имеет наибольшие шансы выиграть выборы.