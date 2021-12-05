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01:56 (мск), источник: © РИА Новости

Порошенко призвал Запад ввести «адские санкции» против России

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Депутат Рады и экс-президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире итальянского телеканала Sky TG24, что Запад должен составить список «адских санкций» против России на случай агрессии.

Источник: © РИА Новости

«Путин должен понимать, что в случае усиления военной агрессии против Украины он получит солидарный отпор всего мира. Украине нужно летальное оборонительное вооружение, а для Кремля — список “адских” санкций, которые будут введены в случае наступления», — заявил Порошенко.

Он высказал мнение, что Киев не нуждается в солдатах НАТО «на линии фронта с Россией», так как за время нахождения Порошенко у власти Украина якобы создала «одну из самых эффективных и сильных армий на континенте».

«Мы способны защитить свою землю сами, но нам безусловно нужно оборонительное оружие и “адские” санкции против России сегодня, если агрессия будет продолжаться», — заключил бывший украинский лидер.

В последнее время в западных СМИ поднялась новая волна публикаций, что Россия якобы готовит вторжение на территорию Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали утверждать о наличии у Москвы планов нападения на восточного соседа.

В России эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что они главным образом используются как предлог, чтобы стянуть к границам страны больше сил и техники НАТО. Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.

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