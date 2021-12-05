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10:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Пентагон: США не пытаются создать аналог НАТО в Азии

Вашингтон не намерен создавать антикитайскую коалицию или аналог НАТО в Азии, заявил министр обороны США Ллойд Остин. Он добавил, что американская администрация «не просит выбирать между Соединенными Штатами и Китаем».

Источник: Reuters

«В состоянии войны и мира мы всегда сильнее, когда работаем вместе с нашими друзьями. Это определяет наш подход к вызову, связанному с Китаем. Нет, мы не хотим азиатскую версию НАТО и не пытаемся создать антикитайскую коалицию», — сказал Остин на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда (цитата по ТАСС).

Вместо создания каких-либо блоков США работают над «продвижением международной свободной стабильной системы», добавил глава американского оборонного ведомства.

В середине сентября США, Австралия и Великобритания объявили о заключении соглашения AUKUS, которое подразумевает оснащение Австралии американскими атомными подлодками. Из-за этого Канберра отказалась от контракта с Парижем, сделка оценивалась в $66 млрд.

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