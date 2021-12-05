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13:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Лавров: Украину надо заставлять выполнять минские соглашения

По собственной воле Киев не намерен следовать минским договоренностям, его необходимо заставлять. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Источник: РИА "Новости"

«Если ее [Украину] оставить наедине с самой собой, со своей совестью, конечно, она ничего делать не будет. Ее надо заставлять, именно для этого и был создан нормандский формат, но Берлин и Париж пока манкируют своими обязательствами. Мы привлекаем их внимание к тому, что это надо обязательно сделать», — сказал Лавров.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Москва обеспокоена фактическим настроем Киева на отказ от мирного урегулирования в Донбассе. По ее словам, законопроект о допуске иностранных войск на Украину для совместных учений в 2022 году противоречит Минским соглашениям. Проект 29 ноября внес в Раду президент.

Вместе с тем несколько изданий США и Европы на этой неделе сообщили, что Россия может планировать вторжение на Украину в начале 2022 года. По информации СМИ, Россия намерена направить 175 тыс. военных. Москва подобные обвинения отрицает.

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