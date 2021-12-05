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15:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Захарова заявила об угрозе гражданской авиации от действий США

Гражданская авиация была подвергнута угрозе из-за действий, которые вооруженные силы США совершают над Черным морем. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Источник: Reuters

«Действия ВВС США создали угрозу гражданской авиации. И если сейчас в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря была предотвращена катастрофа, это не означает, что США и НАТО могут и впредь безнаказанно рисковать жизнями людей», — написала Захарова.

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Он добавила, что увеличившаяся интенсивность полетов самолетов НАТО у российских границ «создает риски возникновения опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов».

Ранее сообщалось, что 3 ноября российские военные поднимали в воздух истребители Су-27 и Су-30 для сопровождения над Черным морем двух самолетов-разведчиков США. Объекты идентифицировали как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 «Артемис» сухопутных войск США. Позже стало известно, что гражданский самолет, летевший из Москвы в Тель-Авив, был вынужден изменить курс, чтобы избежать столкновения с иностранным самолетом-разведчиком.

Ранее в ноябре российское Минобороны сообщило, что фиксирует активность вооруженных сил НАТО и США в Черном море и расценивает ее как «несущую угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности».

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