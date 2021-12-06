В США предложили разместить большую армию у границ России

Гур считает, что США следует перенести штаб своей армии из Германии в Польшу, разместив его в Варшаве, а также отправить туда тяжелый бронетанковый корпус, чтобы он находился там на постоянной основе.
Автор статьи также предложил оснастить Польшу новейшими американскими вооружениями и адаптировать ее войска для совместных операций с США.
По мнению Гура, США необходимо заблаговременное укрепить восточный фланг НАТО из-за отсутствия достаточных мощностей для переброски людей по морю во время войны. Так, во всех прифронтовых государствах НАТО нужно расположить существенные военные силы и дальнобойную артиллерию для поражения целей в глубине территории России и включить в арсенал перспективные разведывательные и ударные вертолеты.
Автор материала выразил мнение о том, что лучший способ «сдерживания» России — размещение больших и хорошо оснащенных сил на передовой, что станет «недвусмысленным сигналом» для Москвы. В случае боевых действий они повысят способность США проникать на территорию противника и уничтожать важные цели с самого начала конфликта, заключил Гур.