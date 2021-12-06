FT: США убедили Европу поверить во «вторжение» России на Украину

Ранее Служба внешней разведки России сообщала, что США стали активнее и жестче пытаться заручиться поддержкой Европы в сдерживании Москвы. Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что разведывательные агентства Украины, США и Великобритании обменялись информацией о якобы имеющем место скоплении российских войск возле украинских границ. При этом Россия неоднократно заявляла, не угрожает ни одной стране, а перемещение войск по своей территории — суверенное право.
По данным Financial Times, дипломатическое «взаимодействие», а также решение США распространить разведданные помогли убедить некоторые скептические настроенные страны, в том числе Германию, в том, что «Кремль может скоро направить свои войска на Украину».
По словам источников, Соединенные Штаты решились на такое «нехарактерное» распространение разведданных, поскольку некоторые европейские союзники не доверяли заявлениям США «о подготовке России к вторжению».
США начали делиться информацией в начале ноября перед встречей министров НАТО. По данным газеты, Вашингтон передал союзникам отчеты американской разведки о якобы концентрации российских войск вдоль границы Украины и другие свидетельства о «возможных приготовлениях к нападению». По словам одного из источников, количество материалов было «весьма подробным».
«Многие союзники не были уверены, что происходит что-то серьезное. Мы были удивлены разрывом в данных разведки — как и почему США видели то, что мы не видели», — сказал газете неназванный чиновник.
Некоторые страны ЕС и члены НАТО призывали к диалогу с Москвой, а не к конфронтации, и полагали, что Россия не «предпримет вторжения, если ее не спровоцировать», пишет издание. Однако американские «разведданные» изменили их мнение.
Газета также отмечает, что президент США Джо Байден намерен «предостеречь» российского коллегу Владимира Путина от «вторжения» на Украину в ходе разговора во вторник.
Ранее Белый дом официально подтвердил, что президент США Джо Байден проведет 7 декабря беседу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой выразит обеспокоенность «военной активностью России» на границе с Украиной. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что общение президентов запланировано по видеосвязи на вечер вторника, они сами определят необходимое для разговора время.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о «российской агрессии» и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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