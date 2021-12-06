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11:02 (мск), источник: Недвижимость РИА Новости

Минстрой разъяснил ситуацию со штрафами за остекление балконов

МОСКВА, 6 дек — РИА Недвижимость. Штрафы за остекленные балконы существовали и раньше, однако с 1 марта следующего года ответственность за это будут нести не только жильцы, но юрлица-собственники, сообщила пресс-служба Минстроя.

Источник: РИА "Новости"

«Штрафы <…> не являются нововведением, они существовали и прежде. Надзорные органы имеют право и сейчас применять штрафные санкции при нарушении правил перепланировки и переустройства, а также региональных правил благоустройства, если они содержат требования к внешнему виду зданий», — указали в министерстве.

С указанного срока в стране начнут действовать новые правила пользования жилыми помещениями, которые в том числе подразумевают наказание за самовольную обшивку или остекление.
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В ведомстве отметили, что изменения не повлекут за собой появление новых требований.

Уточняется, что к общему имуществу в многоквартирном доме относятся только балконные плиты. Поэтому парапет и козырек балкона, балконные двери и проемы, окна — все это относится к личному имуществу, которым собственник распоряжается на свое усмотрение.

В то же время внешний вид дома, в том числе остекление фасадов, может регулироваться муниципальными правовыми актами и региональными законами. Санкции за нарушение их положений также определяют местные власти.

Ведомство рекомендовало жителям перед выполнением работ ознакомиться с правилами благоустройства.

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