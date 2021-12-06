Минсельхоз рассказал о мерах по предотвращению дефицита картофеля

«Минсельхоз России разрабатывает федеральный проект, предусматривающий комплекс мероприятий, направленных как на рост производства, так и на организацию инфраструктуры хранения и реализации овощей и картофеля. В целом на ускоренное развитие овощеводческой отрасли планируется дополнительно направить порядка 5 млрд руб. в 2022 году», — рассказали в министерстве.
По планам Минсельхоза, в следующем году площади посадки картофеля будут увеличены на 20 тыс. га. Кроме того, ведомство предусматривает увеличение финансирования отрасли в последующие годы, чтобы обеспечить рост производства картофеля и овощей в организованном секторе на 15%.
Свой прогноз наращивания мощностей по переработке и хранению продукции с учетом новых инвестиций в каждом регионе подготовит Картофельный союз.
Ранее о возможной нехватке картофеля в следующем году сообщил «Коммерсантъ». По данным издания, аграрии подняли этот вопрос на совещании в Минсельхозе. Председатель Картофельного союза Сергей Лупехин в качестве основных причин дефицита назвал сокращение производства в личных подсобных хозяйствах и увеличение перерабатывающих мощностей.
В агрофирме «Слава картофеля» заявили изданию, что нехватка картофеля также вызвана низкой урожайностью из-за засухи в этом году.
Участники рынка отметили, что дефицит, несмотря на предложенные Минсельхозом меры поддержки, придется возмещать импортом. В ноябре ведомство сообщило, планирует закупить картофель в странах СНГ с расчетом на весну и начало лета 2022 года, так как на этот момент запасы собственного урожая сократятся. Одной из главных причин такого решения стал рост цен на картофель. По данным Росстата, которые привел «Коммерсантъ», в октябре 2021 года картофель стоил 44,51 ₽ за килограмм — на 78,6% больше, чем годом ранее.