Аргентина одобрила «Спутник Лайт» как самостоятельную вакцину и бустер

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса “Спутник Лайт” как самостоятельного препарата и в качестве бустирующей инъекции», — говорится в сообщении.
«Спутник Лайт» является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26) вакцины «Спутник V».
Аргентина одной из первых стран в мире зарегистрировала «Спутник V» в декабре 2020 года. Национальное управление по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями (ANMAT) одобрило вакцину на основе российских данных без дополнительных клинических исследований на территории Аргентины.
«Спутник V» стал одной из ключевых вакцин, которые применялись в стране в ходе кампании вакцинации населения, что помогло снизить заболеваемость коронавирусом в 35 раз в течение четырех месяцев.
Исследование в Аргентине для оценки комбинированного применения препарата «Спутник Лайт» и вакцин компаний AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino продемонстрировало, что «Спутник Лайт» — эффективный универсальный бустер для этих вакцин.
Каждая комбинация («вакцинный коктейль») с применением «Спутника Лайт» обеспечивала более высокий титр антител на 14-й день после введения второй дозы по сравнению с гомогенными схемами вакцинации каждым из препаратов (одна и та же вакцина в качестве и первой, и второй дозы), сообщает РФПИ.
Фонд указывает, что эффективность «Спутника Лайт» против дельта-варианта коронавируса в качестве бустирующей инъекции для других вакцин будет близкой к показателям эффективности «Спутник V» — более 83% против инфекции и более 94% против госпитализации.
Данные, опубликованные в ряде стран, подтверждают высокую безопасность и эффективность «Спутника Лайт» в ходе вакцинации населения. В частности, данные министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес (Аргентина) показали эффективность «Спутник Лайт» на уровне 78,6−83,7% при вакцинации пожилых людей.