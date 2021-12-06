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12:33 (мск), источник: © РИА Новости

Россия подписала с Индией соглашение о программе ВТС на 2021−2030 годы

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек — РИА Новости. Россия и Индия заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве с 2021-го по 2030 год, сообщили в Минобороны.

Источник: AP 2021

Документ подписали в присутствии министров обороны двух стран генерала армии Сергея Шойгу и Раджнатха Сингха в рамках встречи в формате «2+2», в которых также приняли участие руководители МИД Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар.

Подписи под договором поставили глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и заместитель министра обороны Индии по военным закупкам Канта Раг.

Как объяснили в российском военном ведомстве, речь идет о взаимодействии видов и родов войск, а также поставках вооружений и создании военной техники.

Сейчас у России и Индии несколько двусторонних проектов: универсальный комплекс «БраМос» (BrahMos), совместная разработка истребителя пятого поколения (FGFA), лицензионное производство самолетов Су-30 и танков Т-90.

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В марте 2019 года партнеры открыли в индийском городе Корва завод по производству автоматов Калашникова.

Индийские ВМС укомплектованы российским оборудованием на 80%, ВВС — на 70%. По экспертным оценкам, Россия передала республике военную технику на сумму более 65 миллиардов долларов.

В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 стоимостью более пяти миллиардов долларов. В числе крупнейших соглашений также — продажа четырех российских фрегатов проекта 11356 по схеме «два плюс два» и большой партии переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла».

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