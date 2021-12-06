Переговоры Путина и Байдена пройдут в закрытом режиме

«В районе шести. Мы полагаем, что это будет достаточно продолжительная и обстоятельная видеоконференция. Это будет конференция по защищенной видеосвязи. Думаем, что она будет продолжительная по времени», — сказал Песков в ходе пресс-колла.
В эфире, по его словам, покажут некоторые кадры общения двух президентов.
«Разумеется это будут только первые кадры. Конечно, все общение будет производиться в закрытом режиме. Мы имеем в виду, что это будет разговор непосредственно двух президентов. Я не могу сказать, кто будет рядом с президентом Байденом», — добавил представитель Кремля.
Дмитрий Песков добавил, что президент России всегда общается с профильными министрами и руководителями ведомств перед такими встречами.
«Все фигуранты наших двусторонних отношений нынешнего этапа постоянно на связи с президентом России», — отметил он.
На вопрос, можно ли ожидать какого-либо обращения или заявления президента России после переговоров, Песков ответил: «Нельзя».
Пресс-секретарь президента России ранее сообщал, что разговор по видеосвязи пройдет вечером 7 декабря. По его словам, президенты сами определят необходимое для разговора время. Белый дом подтвердил проведение видеозвонка. Договоренностей об очной встрече президентов пока нет. По информации «Ъ», обсуждается личная встреча в начале 2022 года.