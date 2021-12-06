Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 6 декабряОткрытие Колумбом острова Гаити, дворцовый переворот в России, авиакатастрофа в Иркутске и другие события
Фоторепортажи
16Экстремальная погода в Москве и России
12Объявлены победители конкурса Natural Landscape Photography Awards 2021
15:43 (мск), источник: © РИА Новости

В администрации президента раскритиковали позицию антипрививочников

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Отрицание вакцинации от коронавируса — это не просто выражение мнения, а фактически стратегия по уничтожению российского народа, заявил начальник управления по общественным проектам администрации президента Сергей Новиков.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: © РИА Новости

«Сегодня антиваксеры забрасывают нам тезисы о том, что “нет, вакцина, надо еще подумать, пусть она сначала еще себя оправдает”. А между тем каждый день будет умирать тысяча человек», — сказал он на всероссийском семинаре «Без срока давности».

По словам Новикова, важно понимать, что это отнюдь не проявления «гражданского общества или демократии», как кто-то считает.

Он напомнил, что во время Великой Отечественной войны Гитлер также призывал своих командующих на оккупированных территориях СССР лишать местное население вакцин и средств гигиены, снабжая их алкоголем и табаком.

«Это была его экономическая стратегия по уничтожению населения Советского Союза», — пояснил представитель кремлевской администрации.

За прошедшие сутки в России выявили 32 136 случаев коронавируса, зафиксировали 1184 летальных исхода. За все время пандемии SARS-CoV-2 заразились 9 833 749 человек, из них 282 462 умерло.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

Читайте также
Гинцбург призвал быстрее вводить QR-коды на федеральном уровне

В пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 53,7%. В семи регионах показатель превысил 72% — это Чукотский автономный округ, Республика Тыва, Республика Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва, а также Севастополь с максимумом в 80,8%.

По данным портала стопкоронавирус.рф, вакцинацию первым компонентом в России прошли 72 078 412 человек, полную — 63 961 690.

Как ранее заявляла вице-премьер, чтобы справиться с пандемией, в стране необходимо достичь коллективного иммунитета в 80% или выше.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Раскрыты подробности убийства двух россиянок на Кипре
Умер музыкант группы 'Сплин'
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь