В администрации президента раскритиковали позицию антипрививочников

«Сегодня антиваксеры забрасывают нам тезисы о том, что “нет, вакцина, надо еще подумать, пусть она сначала еще себя оправдает”. А между тем каждый день будет умирать тысяча человек», — сказал он на всероссийском семинаре «Без срока давности».
По словам Новикова, важно понимать, что это отнюдь не проявления «гражданского общества или демократии», как кто-то считает.
Он напомнил, что во время Великой Отечественной войны Гитлер также призывал своих командующих на оккупированных территориях СССР лишать местное население вакцин и средств гигиены, снабжая их алкоголем и табаком.
«Это была его экономическая стратегия по уничтожению населения Советского Союза», — пояснил представитель кремлевской администрации.
За прошедшие сутки в России выявили 32 136 случаев коронавируса, зафиксировали 1184 летальных исхода. За все время пандемии SARS-CoV-2 заразились 9 833 749 человек, из них 282 462 умерло.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
В пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 53,7%. В семи регионах показатель превысил 72% — это Чукотский автономный округ, Республика Тыва, Республика Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва, а также Севастополь с максимумом в 80,8%.
По данным портала стопкоронавирус.рф, вакцинацию первым компонентом в России прошли 72 078 412 человек, полную — 63 961 690.
Как ранее заявляла вице-премьер, чтобы справиться с пандемией, в стране необходимо достичь коллективного иммунитета в 80% или выше.