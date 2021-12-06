Абрамченко предложила разделить Сибирь на промышленные кластеры

Об этом говорится в протоколе по итогам совещания о подготовке стратегической сессии по вопросам ускоренного социального-экономического развития Сибирского федерального округа. У РБК есть копия документа, его подлинность подтвердила представитель вице-премьера Марта Галичева.
Абрамченко поручила главе Минэкономразвития Максиму Решетникову при подготовке этой стратегической сессии исходить из опережающего развития Сибири за счет запуска отраслевых кластеров.
Должны быть представлены презентации якорных инвестпроектов кластерных инициатив, включая реализацию первоочередных проектов в энергетике, производстве алюминия и лесопромышленном комплексе, а также наращивание выпуска продукции высоких переделов и максимизации добавленной стоимости, снижение капитальных затрат инвесторов на инфраструктуру.
Еще одна задача — развитие сети автомобильных и железнодорожных дорог, включая расшивку «узких мест» магистральной инфраструктуры, создание мультимодального транспортно-логистического хаба для увеличения грузо- и пассажиропотока регионов Сибири с другими российскими регионами и зарубежными странами, говорится в документе.
Решетников должен был представить проект стратегии развития Сибири до 2035 года с перечнем первоочередных и инфраструктурных и индустриальных проектов к 3 декабря.
РБК направил запрос в пресс-службу Минэкономразвития.
В августе министр обороны Сергей Шойгу предложил построить в Сибири три-пять научно-промышленных центров с населением от 300 тыс. до 1 млн человек с учетом возможности развития регионов и транспортных путей. «Речь идет не просто о строительстве в тайге новых населенных пунктов, а именно о развитии сибирских макрорегионов и всей страны», — пояснял он РБК в начале сентября.
Он также выступал за создание отраслевых кластеров в Сибири. Например, по его словам, между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр «Медь и электротехника» и кластер, полностью сфокусированный на производстве продукции высоких переделов по переработке алюминия, — «Алюминиевая долина».
В Южной Сибири есть возможности по созданию масштабной и высокодоходной добычи с более высоким переделом коксующегося угля, в районе Канска имеется потенциал по созданию углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья, отмечал Шойгу. Вокруг Лесосибирска можно создать кластер «Лес и строительные материалы», добавлял министр.
Без новых центров экономического роста в регионах Сибири и Дальнего Востока Россия может пропустить важный исторический момент, заявил 4 декабря бизнесмен Олег Дерипаска. Он указал на то, что сейчас «космическими темпами» растут азиатские рынки и меняется структура глобального спроса (спрос на российские товары в Китае, Корее и Японии растет). В то же время американские санкции, которые вводятся против России под «самыми абсурдными предлогами», могут в любой момент отрезать страну от западных рынков. По его мнению, регионы Сибири и Дальнего Востока обладают огромным потенциалом, для реализации которого нужны инфраструктура и инвестиции.