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16:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Белоруссия вводит ответные санкции против ЕС

Белоруссия расширила списки лиц, которым будет запрещен въезд на территорию республики и Союзного государства. Также вводится ряд других ограничений, в том числе запрет на ввоз в Белоруссию некоторых товаров. Это стало ответной мерой на санкции Евросоюза. Постановление правительства будет подписано в ближайшее время, сообщает МИД страны.

Источник: AP 2021

«Расширены списки лиц, чей въезд на территорию Республики Беларусь и Союзного государства нежелателен, из стран, которые на системной основе дискриминируют белорусских официальных лиц, журналистов и представителей общественных организаций… В качестве одной из самых существенных мер противодействия внешнему давлению коллективного Запада и укрепления своей экономической безопасности Республика Беларусь продолжит реализацию Союзных программ и укрепление экономической интеграции с Российской Федерацией, а также выстраивание прочных торгово-экономических связей с партнерами по ЕАЭС и со странами “дальней дуги”», — сообщается на сайте МИД Белоруссии.

Кроме того, белорусское правительство «приняло решение о введении запрета ввоза на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, применяющих незаконные антибелорусские санкции».

Также «в ответ на нелегитимные рестрикции в отношении белорусской авиационной отрасли… аналогичные шаги будут предприняты нашей страной в отношении авиаперевозчиков из стран Европейского союза и Великобритании», пишет МИД.

ЕС, Великобритания, США и Канада ввели очередные санкции против Белоруссии. Ограничительные меры затронули компании «Беларуськалий», «Белавиа», «Гродно Азот» и другие.

Также введены ограничения против физлиц. Вашингтон и Оттава включили в список Дмитрия Лукашенко, сына белорусского президента. МИД республики пообещал «жесткие ответные меры».

Белоруссия сообщила, что от санкций Евросоюза пострадают десятки тысяч белорусских граждан, европейские потребители и бизнес. Минск пообещал принять ответные меры — «жесткие, асимметричные, но адекватные».

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