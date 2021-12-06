Белоруссия вводит ответные санкции против ЕС

«Расширены списки лиц, чей въезд на территорию Республики Беларусь и Союзного государства нежелателен, из стран, которые на системной основе дискриминируют белорусских официальных лиц, журналистов и представителей общественных организаций… В качестве одной из самых существенных мер противодействия внешнему давлению коллективного Запада и укрепления своей экономической безопасности Республика Беларусь продолжит реализацию Союзных программ и укрепление экономической интеграции с Российской Федерацией, а также выстраивание прочных торгово-экономических связей с партнерами по ЕАЭС и со странами “дальней дуги”», — сообщается на сайте МИД Белоруссии.
Кроме того, белорусское правительство «приняло решение о введении запрета ввоза на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, применяющих незаконные антибелорусские санкции».
Также «в ответ на нелегитимные рестрикции в отношении белорусской авиационной отрасли… аналогичные шаги будут предприняты нашей страной в отношении авиаперевозчиков из стран Европейского союза и Великобритании», пишет МИД.
ЕС, Великобритания, США и Канада ввели очередные санкции против Белоруссии. Ограничительные меры затронули компании «Беларуськалий», «Белавиа», «Гродно Азот» и другие.
Также введены ограничения против физлиц. Вашингтон и Оттава включили в список Дмитрия Лукашенко, сына белорусского президента. МИД республики пообещал «жесткие ответные меры».
Белоруссия сообщила, что от санкций Евросоюза пострадают десятки тысяч белорусских граждан, европейские потребители и бизнес. Минск пообещал принять ответные меры — «жесткие, асимметричные, но адекватные».