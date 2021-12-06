Трутнев назвал невозможной сдачу курильского острова в аренду

«Мы будем осваивать Курильские острова, привлекать туда и российские, и иностранные инвестиции. В то же время никакого разговора о сдаче каких-либо островов в аренду быть не может. Курильские острова были и будут территорией России», — подчеркнул Трутнев.
Вице-премьер добавил, что правительственная комиссия будет контролировать распределение земельных участков под реализацию инвестиционных проектов на Курильских островах.
Ранее в интервью РБК губернатор Сахалина Валерий Лимаренко говорил, что инвесторы из Дании готовы вложить до $2,5 млрд в производство водорода на острове Шумшу и проявляют интерес к его аренде.
Он уточнил, датская компания Copenhagen Offshore Partners просит в аренду остров Шумшу, поскольку там лучше ветер для строительства генераторов. Датчане планируют производить 1,5 ГВт, 120 тыс. т водорода, добавил Лимаренко.
Позже пресс-секретарь губернатора Светлана Литвинова заявила РБК, что датская компания действительно заинтересовалась производством водорода на этом острове, однако «ни в коем случае речь не идет о том, чтобы арендовать под это целый остров». По ее словам, рассматривается вопрос об использовании «лишь части земли» под реализацию проекта. Литвинова добавила, что на Шумшу также планируется создание музея.
О необходимости создать музей на острове также заявил Трутнев. «На Шумшу прошло одно из последних и важнейших сражений Второй мировой войны на Дальнем Востоке. При взятии Шумшу погибли сотни солдат Советской Армии. И первое, что мы должны создать на этом острове, — музей, чтобы сохранить память об этом историческом событии», — подчеркнул он.
В сентябре этого года Путин заявил, что на Курильских островах будет создан льготный налоговый и таможенный режим, чтобы стимулировать развитие в регионе. К примеру, на островах бизнес полностью освободят от уплаты ключевых налогов на прибыль, на имущество, земельного и транспортного налога на десять лет, добавил он. По его словам, это коснется и иностранных инвесторов.
Глава государства в июле также говорил, что Россия готовит «беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность на Курильских островах.
Позднее премьер-министр Михаил Мишустин пояснил, что речь идет о планах создать на Курилах свободную таможенную территорию и освободить большинство видов деятельности от основных налогов. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что Токио принял во внимание слова Путина.