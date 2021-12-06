Песков сравнил отношения России и США с «авгиевыми конюшнями»

При этом Песков выразил надежду, что президенты смогут донести друг до друга свои позиции. Переговоры пройдут по видеосвязи во вторник, 7 декабря.
«Очень сложно ждать прорывов от разговоров. Мы имеем такие огромные “авгиевы конюшни” сейчас в наших двусторонних отношениях, что расчистить их за несколько часов беседы вряд ли возможно», — сказал представитель президента России в эфире «Первого канала» (цитата по «Интерфаксу»).
«Здесь очень важно не предаваться каким-то таким экзальтированным, эмоциональным ожиданиям», — считает он.
При этом, по его словам, сам факт общения руководства стран говорит о динамике в отношениях.
«Пускай этот диалог пока не приводит к унисону в позиции, к договоренностям, но, тем не менее, это общение. Оно всегда лучше», — сказал Песков.
Видеоконференция президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет в закрытом режиме, начало ожидается во вторник, 7 декабря, после 18:00 мск. Заявлений господина Путина по итогам встречи не планируется. Договоренностей об очной встрече президентов пока нет. По информации «Ъ», обсуждается личная встреча в начале 2022 года.