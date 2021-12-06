CNN: новый пакет санкций США предполагает отключение России от SWIFT

Это происходит на фоне запланированных на завтра, 7 декабря, переговоров президентов России и США.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные сообщения «продолжением информационной истерики».
Как рассказали источники CNN из числа официальных лиц, новый пакет санкций призван «удержать Владимира Путина от вторжения в Украину». По их данным, пока официальных решений о том, применять ли санкции еще не было окончательно принято, поскольку администрация президента США Джо Байдена сейчас ведет переговоры с европейскими партнерами, многие из которых имеют тесные экономические отношения с Россией, «в надежде на координацию действий».
Санкции в отношении российских бизнесменов, как ожидается, ограничат их возможности путешествовать и пользоваться американскими банковскими системами и кредитными картами. Кроме того, по словам собеседников издания, также ведется серьезная дискуссия о лишении российских производителей энергии доступа к долговым рынкам в случае «вторжения».
«Мы составили чертовски агрессивный пакет», — заявил один из собеседников CNN. Он отметил, что если Россия вторгнется на территорию Украины, ее будут ждать санкции серьезнее тех, которые применялись в отношении Ирана и Северной Кореи. При этом у авторов пакета есть опасения, что в ответ Россия может начать использовать энергетические ресурсы как инструмент влияния.
Ранее стало известно, что в рамках «саммита за демократию» Минфин США введет санкции, которые коснутся чиновников иностранных правительств и других людей, обвиняемых в коррупции и нарушении прав человека. Опубликовать новый пакет могут уже на этой неделе. «Саммит за демократию» пройдет 9—10 декабря. Вашингтон пригласил на него 110 стран. России и Китая нет в списке приглашенных. Москва и Пекин назвали этот саммит «продуктом менталитета времен холодной войны».