Думский аппарат подготовил правила допуска в парламент по ковид-сертификатам

Руководитель аппарата Госдумы Игорь Дивейкин представил спикеру Вячеславу Володину предложения по организации пропускного режима при входе в здание парламента при наличии QR-кода (есть в распоряжении «Ъ»). Такое поручение спикер дал на пленарном заседании 17 ноября в ответ на реплику лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Либерал-демократ попросил представителей правительства приходить в зал заседаний Думы привитыми, и его поддержали, добавив, что раз уж правительство внесло законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте, то его представители должны «начинать с себя». Позднее он уточнил, что новые правила допуска в Думу должны начать действовать после региональной недели (она закончилась 5 декабря) и будут касаться не только членов правительства.
Согласно предложениям главы думского аппарата, разовые пропуска в зал заседаний оформляются ответственными подразделениями аппарата с приложением распечатанных с портала госуслуг сертификатов о прививках против COVID-19, медицинских противопоказаниях к вакцинации или о перенесенном заболевании, а также при наличии отрицательных ПЦР-тестов, сделанных не ранее 48 часов до заседания. Проход в здание по разовым и временным пропускам предлагается предварить контролем QR-кодов и паспортов посетителей в бюро пропусков. А для прохода по спискам участников мероприятий, проводимых в Думе фракциями и комитетами, и иных организованных групп необходимы письменные заявки с приложением сертификатов на каждого участника.
«Лица, не предоставившие сертификаты или предоставившие недостоверные сведения, не допускаются в здания Думы», — говорится в этом пункте документа. Проверять QR-коды будут также у «должностных лиц сторонних организаций, имеющих право прохода в думские здания по своим служебным удостоверениям».
При этом в документе ничего не сказано о проверке кодов у сотрудников думского аппарата и депутатов. «Если депутата не пустят в зал без QR-кода, то это будет скандал», — поясняет собеседник в Думе. Другой источник, близкий к руководству палаты, отмечает, что проверять коды у аппаратчиков и депутатов нет необходимости, потому что все эти данные уже есть в аппарате. Кроме того, по его словам, число вакцинированных среди них растет.
По мнению депутата от КПРФ Алексея Куринного, вводить локальные меры по входу в Думу по кодам незаконно, когда еще не принят соответствующий закон на федеральном уровне. Напомним, правительственные законопроекты, разрешающие регионам вводить QR-коды для посещения общественных мест и пользования воздушным и железнодорожным транспортом, Дума планирует рассмотреть в первом чтении 16 декабря.
23 ноября Вячеслав Володин сообщил, что привиты или переболели 97% работников аппарата и 92% депутатов. По его данным, на 16 ноября во фракции ЛДПР вакцинировались все депутаты, в «Единой России» непривитых осталось 4,8%, в «Справедливой России — За правду» (СРЗП) — 17,9%, в КПРФ — 31,6%, в «Новых людях» — 33,3%. Правда, лидер СРЗП Сергей Миронов говорил, что в его фракции не вакцинирован только один депутат (из 28).
Свои предложения Игорь Дивейкин направил спикеру еще 25 ноября, однако итоговое решение о внедрении новой системы в Думе до сих пор не приняли. «В лучшем случае на этой неделе начнут обсуждать схему», — сказал «Ъ» собеседник, участвующий в обсуждении. Задержку он объясняет тем, что «слишком много согласований и интересов».
Прежде чем принимать чувствительный законопроект о QR-кодах, законодателям и вообще федеральным госорганам правильно было бы самим этот режим опробовать и отработать в нем месяц-другой, считает политолог Александр Пожалов: «В том числе, чтобы на этой стадии выявить все процедурные сложности, а также технически реализовать инициативы по смягчению режима QR-кодов — такие, например, как выдача кодов по определенному уровню антител, признание сертификатов о вакцинации, сделанной за рубежом, и так далее».
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