Лидеры пяти стран призвали Россию снизить напряженность в отношении Украины

«Лидеры призвали Россию снизить эскалацию отношений и подтвердили свою непреклонную поддержку территориальной целостности Украины», — передает Reuters слова пресс-секретаря господина Джонсона. «РИА Новости» сообщает, что, согласно его сообщению, главы США, Великобритании, Франции, Германии и Италии «договорились снова выступить после завтрашнего (7 декабря. — “Ъ”) разговора президента Байдена с президентом Путиным».
По сообщению французской стороны, участники диалога выступили за возобновление переговоров в нормандском формате.
«Они повторили, что России необходимо возобновить участие в переговорах с Украиной в рамках нормандского формата под эгидой Франции и Германии», — указано в сообщении на сайте Елисейского дворца.
Видеоконференция президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет в закрытом режиме, начало ожидается во вторник, 7 декабря, после 18:00 по московскому времени. Заявлений Путина по итогам встречи не планируется. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, переговоры будут идти с использованием закрытой линии связи, которую создали еще при предыдущих администрациях и ранее не применяли. В преддверии встречи президент Украины Владимир Зеленский согласовал позиции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.