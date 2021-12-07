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06:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Лидеры пяти стран призвали Россию снизить напряженность в отношении Украины

Президент США Джо Байден, премьер-министры Великобритании и Италии Борис Джонсон и Марио Драги, президент Франции Эмманюэль Макрон и врио канцлера ФРГ Ангела Меркель провели переговоры по вопросам отношения России и Украины. Главы стран подтвердили поддержку территориальной целостности Украины. Разговор прошел в преддверии видеозвонка господина Байдена с президентом России Владимиром Путиным, который состоится сегодня. По сообщению британской стороны, участники снова созвонятся после разговора двух президентов.

Источник: AP 2021

«Лидеры призвали Россию снизить эскалацию отношений и подтвердили свою непреклонную поддержку территориальной целостности Украины», — передает Reuters слова пресс-секретаря господина Джонсона. «РИА Новости» сообщает, что, согласно его сообщению, главы США, Великобритании, Франции, Германии и Италии «договорились снова выступить после завтрашнего (7 декабря. — “Ъ”) разговора президента Байдена с президентом Путиным».

По сообщению французской стороны, участники диалога выступили за возобновление переговоров в нормандском формате.

«Они повторили, что России необходимо возобновить участие в переговорах с Украиной в рамках нормандского формата под эгидой Франции и Германии», — указано в сообщении на сайте Елисейского дворца.

Видеоконференция президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет в закрытом режиме, начало ожидается во вторник, 7 декабря, после 18:00 по московскому времени. Заявлений Путина по итогам встречи не планируется. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, переговоры будут идти с использованием закрытой линии связи, которую создали еще при предыдущих администрациях и ранее не применяли. В преддверии встречи президент Украины Владимир Зеленский согласовал позиции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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