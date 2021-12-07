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07:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава ЦРУ призвал не недооценивать «аппетит Путина к риску» по вопросам Украины

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс сообщил, что считает нужным реагировать на намерения президента России Владимира Путина сдерживанием и дипломатией. По его словам, не стоит недооценивать склонность российского президента к риску по вопросам Украины.

Источник: Reuters

«Я бы никогда не недооценивал аппетит президента Путина к риску, когда дело касается Украины. Очень важно отвечать на это смесью сдерживания с возможностью дипломатии», — сказал господин Бернс в ходе форума, организованного газетой The Wall Street Journal (цитата по Bloomberg).

Намерения российского президента, по словам главы ЦРУ, остаются неясными.

«Но что мы знаем — это то, что он разместил российские вооруженные силы, силовые структуры там, откуда можно действовать широкомасштабно», — передает Reuters его слова.

Напомним, Уильям Бернс прибывал в Россию в начале ноября. Основной целью поездки, по сообщениям CNN и The Washington Post, было предупреждение Москвы о том, что Вашингтон следит за перемещениями российских войск у Украины.

Заявление Бернса прозвучали в преддверии видеоконференции господина Путина с президентом США Джо Байденом, которая пройдет сегодня в закрытом режиме. В преддверии встречи лидеры США, Великобритании, Франции, Германии и Италии поддержали территориальную целостность Украины и выступили за возобновление переговоров в нормандском формате. Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что в ходе звонка господин Байден может упомянуть возможность санкций против крупнейших российских банков, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и на обмен валюты.

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