В Думе и Совфеде ответили на угрозу ограничения обмена рублей на доллары

Мнение о том, что Россия нападет на Украину, — это глупости, заявил РБК депутат Госдумы, глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Так он прокомментировал материал Bloomberg о том, что страны Запада обсуждают новые санкции против Москвы с ограничением обмена валюты, если российская сторона решится «атаковать» Украину.
«[Нападения] не произойдет. Больше здесь обсуждать нечего. Если они хотят придумать нападение — это другое. А так — говорить не о чем», — сказал Аксаков.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов подчеркнул, что у России нет замыслов на кого-либо нападать и власти страны не раз об этом говорили. «Я считаю, что это раздувается через СМИ с целью повлиять на работу наших финансовых институтов», — сказал он РБК.
Это заявления из области фантастики: «если они сделают это, то мы сделаем это…» Но все взрослые люди, и фантазирования пора заканчивать. Понятно, что таким образом они пытаются дискредитировать финансовые институты, создавая шумиху в СМИ, придумывая разные сценарии.
Иван Абрамовзаместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике
Bloomberg со ссылкой на источники писал, что США и Евросоюз рассматривают возможность ввести ограничительные меры против крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). В числе наиболее вероятных ограничений, сообщало агентство, может оказаться конвертация рублей в доллары и другие иностранные валюты, включая евро и фунты стерлингов. По данным агентства, президент США Джо Байден предупредит об этом российского коллегу Владимира Путина в ходе разговора 7 декабря.
О том, что США рассматривают возможность антироссийских санкций в случае обострения на Украине, также сообщил CNN. По данным источников телеканала, меры могут коснуться суверенного долга России, также в санкционный список могут попасть физические лица «из ближайшего окружения Путина», российские энергетические компании и банки.
Радикальным вариантом, по данным CNN, является отключение России от межбанковской системы SWIFT: по словам собеседников, на такие меры американские власти готовы пойти, чтобы «удержать Путина от вторжения на Украину».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал материал CNN продолжением «информационной истерики». По словам первого заместителя председателя комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова, США не будут применять меры по отключению страны от SWIFT, так как европейцам будет сложно обходиться без России, которая будет вне системы платежей. Член комитета Сергей Цеков допустил, что США все-таки попытаются давить на Россию, однако в стране, по его словам, создали «определенную защиту» на этот случай.
Российская сторона неоднократно опровергала сообщения о том, что Россия может «вторгнуться» на Украину в начале следующего года (об этом писали Bild, Associated Press и другие СМИ), и подчеркивала, что Москва не планирует агрессии в отношении Киева. Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин назвал сообщения о потенциальном «вторжении» России на Украину «злонамеренной пропагандистской акцией Госдепартамента США», который пытается разжечь конфликт.