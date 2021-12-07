Глава ЦРУ признался, что поседел из-за Москвы и Ирана

«Остальная часть моей седины связана с переговорами с иранцами, особенно с секретными переговорами в 2013 году» по поводу ядерного оружия, добавил директор ЦРУ.
Двадцать четвертого ноября 2013 года Иран и шесть стран‑участников заключили промежуточное соглашение, известное как Совместный план действий, по которому смягчение санкций производилось в обмен на ограничение иранской ядерной программы.
Сторонам потребовалось еще двадцать месяцев, чтобы согласовать все детали документа — в силу сложности проблемы, а также несогласия некоторых сил внутри Ирана и на международной арене с предложенным соглашением.
Четырнадцатого июля 2015 года США, Россия, Китай, Франция, Великобритания, Германия, Европейский Союз и Иран договорились о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД — известном также как «иранское соглашение»), с целью положить конец противостоянию вокруг ядерной программы Тегерана.