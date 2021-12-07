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10:53 (мск), источник: © РИА Новости

Глава ЦРУ признался, что поседел из-за Москвы и Ирана

ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс рассказал, что поседел во время работы в Москве. Как заявил Бернс в интервью изданию Wall Street Journal, во время работы послом в РФ у него появилась «большая часть седины». Он занимал пост посла США в России с 2005 по 2008 год.

Источник: AP 2021

«Остальная часть моей седины связана с переговорами с иранцами, особенно с секретными переговорами в 2013 году» по поводу ядерного оружия, добавил директор ЦРУ.

Двадцать четвертого ноября 2013 года Иран и шесть стран‑участников заключили промежуточное соглашение, известное как Совместный план действий, по которому смягчение санкций производилось в обмен на ограничение иранской ядерной программы.

Сторонам потребовалось еще двадцать месяцев, чтобы согласовать все детали документа — в силу сложности проблемы, а также несогласия некоторых сил внутри Ирана и на международной арене с предложенным соглашением.

Четырнадцатого июля 2015 года США, Россия, Китай, Франция, Великобритания, Германия, Европейский Союз и Иран договорились о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД — известном также как «иранское соглашение»), с целью положить конец противостоянию вокруг ядерной программы Тегерана.

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